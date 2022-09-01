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Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

Фото: діти продовжують гинути через російську агресію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1116 дітей. З них 380 загинули, ще 736 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс гепрокурора.

Так, 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

Крім того, за день до цього в результаті артилерійського обстрілу Харкова поранення отримали 6-річна дівчинка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 388;
  • Харківській - 203;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Миколаївській - 67;
  • Луганській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що з початку війни через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, російські війська обстріляли десяток населених пунктів у Донецькій області. В результаті загинули п'ять цивільних, ще 12 отримали поранення.

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