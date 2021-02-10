UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дети переселенцев получили приоритетное право на зачисление в детсады

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины предоставил переселенцам первоочередное право устроить своих детей в детские сады. Новое положение действует с января 2021.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Популярные новости
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
В Минздраве назвали особенности нового адаптивного карантина 09 февраля 2021
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19 09 февраля 2021
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники 09 февраля 2021
В Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта 09 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021

В сообщении говорится, что большое число переселенцев столкнулись с проблемой записи детей в очередь на государственные и коммунальные детсады. Среди них немало одиноких матерей, что делает невозможным их трудоустройство.

Постановлением № 86 от 27 января 2021 Кабмин утвердил новое положение о детских садах. В документ внесена норма, которая предусматривает, что дети переселенцев или со статусом пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов гарантированно будут зачисляться в детские сады в первую очередь.

Напомним, ранее сообщалось, что для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом.

До этого Кабинет министров упростил условия предоставления жилья вынужденными переселенцам. Теперь они смогут получать жилье в любом населенном пункте, где есть соответствующий фонд. Ранее можно было получить жилье только по месту, где переселенец находится в течение года на учете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпереселенцыдетский сад
Читайте также
В Украине создадут резервное хранилище госданных на случай кибератаки
Прогноз погоды