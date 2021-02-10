Дети переселенцев получили приоритетное право на зачисление в детсады

Кабинет министров Украины предоставил переселенцам первоочередное право устроить своих детей в детские сады. Новое положение действует с января 2021.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В сообщении говорится, что большое число переселенцев столкнулись с проблемой записи детей в очередь на государственные и коммунальные детсады. Среди них немало одиноких матерей, что делает невозможным их трудоустройство.
Постановлением № 86 от 27 января 2021 Кабмин утвердил новое положение о детских садах. В документ внесена норма, которая предусматривает, что дети переселенцев или со статусом пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов гарантированно будут зачисляться в детские сады в первую очередь.
Напомним, ранее сообщалось, что для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом.
До этого Кабинет министров упростил условия предоставления жилья вынужденными переселенцам. Теперь они смогут получать жилье в любом населенном пункте, где есть соответствующий фонд. Ранее можно было получить жилье только по месту, где переселенец находится в течение года на учете.