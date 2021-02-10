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Діти

Діти переселенців отримали пріоритетне право на зарахування до дитсадків

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України надав переселенцям першочергове право влаштувати своїх дітей до дитячих садків. Нове положення діє з січня 2021.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У повідомленні говориться, що велика кількість переселенців зіткнулися з проблемою запису дітей в чергу на державні та комунальні дитсадки. Серед них чимало самотніх матерів, що робить неможливим їх працевлаштування.

Постановою № 86 від 27 січня 2021 Кабміну затвердив нове положення про дитячі садки. До документу внесено норму, яка передбачає, що діти переселенців або зі статусом потерпілого в результаті воєнних дій і збройних конфліктів гарантовано будуть зараховуватися до дитячих садків в першу чергу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для переселенців можуть обмежити розмір відсотків за користування кредитом.

До цього Кабінет міністрів спростив умови надання житла вимушеним переселенцям. Тепер вони зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є відповідний фонд. Раніше можна було отримати житло тільки за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку.

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