Дети нашли в песочнице мину. Родителей призывают быть бдительными

Дети во время игр в песочнице нашли мину. Спасатели призывают родителей следить, чтобы их дети не трогали подозрительные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Отмечается, что в песочнице был найден снаряд ПОМ-2 - осколочная противопехотная мина кругового поражения. Пиротехники обезвредили ее на месте.
Спасатели обратились к родителям с призывом следить за детьми и проводить беседы касательно неизвестных предметов, найденных на улице.
"Естественное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МВД рассказали, что на разминирование украинских территорий уйдут годы.
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