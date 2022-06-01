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Дети нашли в песочнице мину. Родителей призывают быть бдительными

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Украина, Среда 01 июня 2022 16:40
Дети нашли в песочнице мину. Родителей призывают быть бдительными Фото: дети нашли в песочнице мину (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Дети во время игр в песочнице нашли мину. Спасатели призывают родителей следить, чтобы их дети не трогали подозрительные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Отмечается, что в песочнице был найден снаряд ПОМ-2 - осколочная противопехотная мина кругового поражения. Пиротехники обезвредили ее на месте.

Спасатели обратились к родителям с призывом следить за детьми и проводить беседы касательно неизвестных предметов, найденных на улице.

"Естественное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Фото: дети нашли в песочнице мину (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Напомним, ранее в МВД рассказали, что на разминирование украинских территорий уйдут годы.

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