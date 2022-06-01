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Діти знайшли у пісочниці міну. Батьків закликають бути пильними

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Україна, Середа 01 червня 2022 16:40
Діти знайшли у пісочниці міну. Батьків закликають бути пильними Фото: діти знайшли у пісочниці міну (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Діти під час ігор у пісочниці знайшли міну. Рятувальники закликають батьків пильнувати, щоб їхні діти не чіпали підозрілі предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Зазначається, що у пісочниці був знайдений снаряд ПОМ-2 - осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Піротехніки знешкодили її на місці.

Рятувальники звернулися до батьків із закликом слідкувати за дітьми та проводити бесіди щодо невідомих предметів, знайдених на вулиці.

"Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Фото: діти знайшли у пісочниці міну (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що на розмінування українських територій підуть роки.

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