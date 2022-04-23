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Детей из Мариуполя вывезли во Владивосток, - мэрия

Фото: дети из Мариуполя вывезли во Владивосток (tme informatsia obstanovka)
Автор: Евгений Прокопенко

21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Людей разместили по школам и общежитиям. Далее планируется размещение по различным населенным пунктам Приморского края. Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины - депрессивные регионы России", - сообщает Андрющенко.

По его словам, этим событием уже похвастались в российских СМИ, где сообщили, что мариупольские дети имеют проблемы с русским языком, поэтому с ними проведут "дополнительные занятия".

"Фото депортированных во Владивосток 21 апреля 2022 года. Если узнали своих-пишите в приват. Звоните в наш контакт-центр: 067 3451555 или 050 3451555 городского совета. Будем возвращать домой", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в субботу, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор.

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Мариупольэвакуация