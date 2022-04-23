Дітей з Маріуполя вивезли у Владивосток, - мерія

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України - депресивні регіони Росії", - повідомляє Андрющенко.
За його словами, цією подією уже похизувалися в російських ЗМІ, де повідомили, що маріупольські діти мають проблеми з російською мовою, тож з ними проведуть "додаткові заняття".
"Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року. Якщо впізнали своїх - пишіть в приват. Дзвоніть в наш контакт-центр: 067 3451555 або 050 3451555 міської ради. Будемо повертати додому", - написав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в суботу, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.