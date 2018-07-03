Детективы НАБУ допросили свидетеля, который купил автомобиль брату Омеляна

BMW X5 принадлежит брату Омеляна, однако, по версии следствия, им пользуется сам министр

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках досудебного расследования уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации допросили свидетеля, который подыскивал автомобиль для брата министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, передает "Слово и Дело".

Установлено, что автомобиль BMW X5 2015 года выпуска, который принадлежит брату Омеляна, однако, по версии следствия, им пользуется сам министр, был приобретен у частной фирмы (ЧФ) "Христина", которая является официальным диллером BMW во Львовской области.

Директором ЧФ на тот момент был Роман Иваницкий. По его словам, с ним переговоры о покупке автомобиля BMW X5 2015 года выпуска вел не брат Омеляна, а его посредник. В свою очередь указанный посредник в ходе допроса сообщил, что по договоренности с братом Омеляна вел переговоры о покупке BMW X5 2015 года выпуска с Иваницким. Также он отметил, что фактически получал автомобиль BMW X5 от Иваницкого в Киеве. В то же время он указал, когда именно и при каких обстоятельствах получил денежные средства на покупку авто и кто именно вносил денежные средства за автомобиль в кассу банка ПАО "Кредобанк".

Также у посредника НАБУ провело обыски, в ходе которых последний добровольно выдал детективам свой телефон, в котором детективы обнаружили переписку в Viber с братом Омеляна и самим министром.

Напомним, 13 октября НАБУ начало расследование против Омеляна.