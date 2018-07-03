Детективи НАБУ допитали свідка, який купив автомобіль брату Омеляна

BMW X5 належить братові Омеляна, однак, за версією слідства, ним користується сам міністр

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у рамках досудового розслідування кримінального провадження про можливе декларування недостовірної інформації допитали свідка, який підшукував автомобіль для брата міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, передає "Слово і Діло".

Встановлено, що автомобіль BMW X5 2015 року випуску, який належить братові Омеляна, однак, за версією слідства, ним користується сам міністр, був придбаний у приватної фірми (ЧФ) "Христина", яка є офіційним дилером BMW у Львівській області.

Директором ЧФ на той момент був Роман Іваницький. За його словами, з ним переговори про купівлю автомобіля BMW X5 2015 року випуску вів не брат Омеляна, а його посередник. В свою чергу зазначений посередник в ході допиту повідомив, що за домовленістю з братом Омеляна вів переговори про покупку BMW X5 2015 року випуску з Іваницьким. Також він зазначив, що фактично отримував автомобіль BMW X5 від Іваницького в Києві. У той же час він вказав, коли саме і за яких обставин отримав грошові кошти на покупку авто і хто саме вносив кошти за автомобіль в касу банку ПАТ "Кредобанк".

Також у посередника НАБУ провело обшуки, в ході яких останній добровільно видав детективам свій телефон, в якому детективи виявили листування в Viber з братом Омеляна й самим міністром.

Нагадаємо, 13 жовтня НАБУ початок розслідування проти Омеляна.