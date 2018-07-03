Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.7
Межбанк BID 30.67
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.7
Межбанк BID 30.67
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Детективи НАБУ допитали свідка, який купив автомобіль брату Омеляна

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 15:33
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

BMW X5 належить братові Омеляна, однак, за версією слідства, ним користується сам міністр

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у рамках досудового розслідування кримінального провадження про можливе декларування недостовірної інформації допитали свідка, який підшукував автомобіль для брата міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, передає "Слово і Діло".

Встановлено, що автомобіль BMW X5 2015 року випуску, який належить братові Омеляна, однак, за версією слідства, ним користується сам міністр, був придбаний у приватної фірми (ЧФ) "Христина", яка є офіційним дилером BMW у Львівській області.

Директором ЧФ на той момент був Роман Іваницький. За його словами, з ним переговори про купівлю автомобіля BMW X5 2015 року випуску вів не брат Омеляна, а його посередник. В свою чергу зазначений посередник в ході допиту повідомив, що за домовленістю з братом Омеляна вів переговори про покупку BMW X5 2015 року випуску з Іваницьким. Також він зазначив, що фактично отримував автомобіль BMW X5 від Іваницького в Києві. У той же час він вказав, коли саме і за яких обставин отримав грошові кошти на покупку авто і хто саме вносив кошти за автомобіль в касу банку ПАТ "Кредобанк".

Також у посередника НАБУ провело обшуки, в ході яких останній добровільно видав детективам свій телефон, в якому детективи виявили листування в Viber з братом Омеляна й самим міністром.

Нагадаємо, 13 жовтня НАБУ початок розслідування проти Омеляна.

ДФС не сприяє детективам під час проведення розслідувань, - НАБУ НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення, - Ситник
Теги публікації: НАБУ, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся