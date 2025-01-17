Не детективи та фантастику. Що читають українці та які книги в топі у молоді

Впродовж 2024 року більшість українців обирали для читання паперові варіанти книжок (друковані видання). Йдеться і про дітей, і про дорослих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати всеукраїнського соціологічного дослідження рівня читання дітей і дорослих у 2024 році.
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Всеукраїнське соціологічне дослідження рівня читання українців впродовж 2024 року було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.
Йдеться про читацькі звички:
Ключові висновки дослідження свідчать про те, що більшість українців обирають паперові видання (друковані книги).
При цьому збільшується популярність покупок книжок онлайн (хоча фізичні книгарні залишаються основним місцем придбання).
В цілому ж у 2024 році громадяни купили на 10% більше книжок, ніж у 2023 році.
Серед основних причин для читання люди згадують найчастіше:
Частка друкованих україномовних книг серед прочитаних дорослими українцями у 2024 році зросла й становить 76%.
Частка друкованих книжок різними мовами (інфографіка: sapiens.com.ua)
Дорослі українці читають найчастіше друковані видання.
Дехто бере книгу до рук щодня. Інші - кілька разів на тиждень, на місяць, або й на рік.
Читання різних видів книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)
При цьому у розрізі джерел отримання друкованих книг більшість українців згадують купівлю нових видань.
Дехто читає книжки, вже наявні у домашній бібліотеці. Інші - позичають у друзів, колег або знайомих.
Джерела отримання друкованих книг (інфографіка: sapiens.com.ua)
Коли українців попросили сказати, яку саме літературу вони читають (або слухають) - іноземну чи українську, класичних або сучасних авторів, то вподобання розподілились майже рівномірно:
Література для читання (інфографіка: sapiens.com.ua)
Якщо любителі класики й сучасних українських авторів рівномірно розподілені серед різних вікових груп, то найбільш активними читачами сучасних іноземних авторів стала молодь віком 16-19 років.
Результати дослідження свідчать про те, що частка читачів серед дітей в Україні зростає. При цьому хлопці читають суттєво менше, ніж дівчата.
Половина дітей (52%) читає для задоволення, що більше, ніж у 2023 році. А ось кількість дітей, які читають "з-під палиці", зменшилась.
Примітно, що з віком залученість до щоденних читацьких практик спадає. Так, щоденно читають:
Найпопулярнішими форматами книжок серед дітей є друковані. На другому й третьому місцях - електронні та аудіокнижки.
Формати книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)
Серед жанрів видань, які купують діти (або для дітей), найпопулярнішими стали:
Жанри, що купують діти/для дітей (інфографіка: sapiens.com.ua)
Тим часом серед найпопулярніших жанрів прочитаних у 2024 році книжок:
Жанри прочитаних книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна відмовлятися від читання книжок та якими можуть бути наслідки для мозку.
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