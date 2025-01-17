Не детективы и фантастику. Что читают украинцы и какие книги в топе у молодежи

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Основные читательские привычки украинцев

Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.

Речь идет о читательских привычках:

среди детей (6-17 лет);

среди взрослых (16 лет и старше).

Ключевые выводы исследования свидетельствуют о том, что большинство украинцев выбирают бумажные издания (печатные книги).

При этом увеличивается популярность покупок книг онлайн (хотя физические магазины остаются основным местом приобретения).

В целом же в 2024 году граждане купили на 10% больше книг, чем в 2023 году.

Среди основных причин для чтения люди упоминают чаще всего:

любовь к чтению;

самосовершенствование;

отдых;

возможность отвлечься;

получение удовольствия;

познание нового.

Доля печатных украиноязычных книг среди прочитанных взрослыми украинцами в 2024 году выросла и составляет 76%.

Доля печатных книг на разных языках (инфографика: sapiens.com.ua)

Какие книги предпочитают взрослые

Взрослые украинцы читают чаще всего печатные издания.

Некоторые берут книгу в руки ежедневно. Другие - несколько раз в неделю, в месяц, или даже в год.

Чтение различных видов книг (инфографика: sapiens.com.ua)

При этом в разрезе источников получения печатных книг большинство украинцев упоминают покупку новых изданий.

Некоторые читают книги, уже имеющиеся в домашней библиотеке. Другие - одалживают у друзей, коллег или знакомых.

Источники получения печатных книг (инфографика: sapiens.com.ua)

Когда украинцев попросили сказать, какую именно литературу они читают (или слушают) - иностранную или украинскую, классических или современных авторов, то предпочтения распределились почти равномерно:

40% читают украинскую классику;

34% - современных украинских авторов;

34% - зарубежную классику;

32% - современных иностранных авторов.

Литература для чтения (инфографика: sapiens.com.ua)

Если любители классики и современных украинских авторов равномерно распределены среди разных возрастных групп, то наиболее активными читателями современных иностранных авторов стала молодежь в возрасте 16-19 лет.

Что читают дети и подростки

Результаты исследования свидетельствуют о том, что доля читателей среди детей в Украине растет. При этом мальчики читают существенно меньше, чем девочки.

Половина детей (52%) читает для удовольствия, что больше, чем в 2023 году. А вот количество детей, которые читают "из-под палки", уменьшилось.

Примечательно, что с возрастом вовлеченность в ежедневные читательские практики спадает. Так, ежедневно читают:

27% детей в возрасте 6-9 лет;

21% детей в возрасте 14-17 лет.

Самыми популярными форматами книг среди детей являются печатные. На втором и третьем местах - электронные и аудиокниги.

Форматы книг (инфографика: sapiens.com.ua)

Среди жанров изданий, которые покупают дети (или для детей), самыми популярными стали:

книги для детей;

фантастика, фэнтези;

учебники и учебные пособия;

книги для подростков;

комиксы;

современные детективы;

энциклопедии и словари.

Жанры, которые покупают дети/для детей (инфографика: sapiens.com.ua)

Между тем среди самых популярных жанров прочитанных в 2024 году книг:

фантастика, фэнтези;

учебники и учебные пособия;

книги для детей;

книги для подростков;

современные детективы;

комиксы;

триллеры, мистика, ужасы;

энциклопедии и словари;

научные и научно-популярные издания.

Жанры прочитанных книг (инфографика: sapiens.com.ua)