ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Детективам НАБУ не удалось привлечь к ответственности главу НКРЭКУ

Новости » Общество    26.10.2018 - 20:04
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)

Кривенко отказала НАБУ в предоставлении копий журналов комиссии

Суд закрыл административное производство в отношении Оксаны Кривенко, главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в решении, принятом следственным судьей Соломенского районного суда города Киева Сергеем Агафоновым по результатам рассмотрения материалов НАБУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Установлено, что в августе детектив Национального антикоррупциного бюро направил в Нацкомиссию запрос о предоставлении информации по расчетам прогнозируемой оптовой рыночной цены, утвержденной постановлением НКРЭКУ. Кроме того, письмом Нацбюро запрашивались копии журналов комиссии.

В ответ на запрос письмом за подписью председателя НКРЭКУ Кривенко отказано НАБУ в предоставлении запрашиваемой информации и копий документов. Она считает, что детективы НАБУ при осуществлении расследования не вправе истребовать информацию и документы в порядке, предусмотренном ст. 17 закона Украины "О НАБУ", так как должны руководствоваться исключительно нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Таким образом, изучив материалы, судья закрыл административное производство в связи с отсутствием в действиях главы НКРЭКУ состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185-13 КУоАП (отказ предоставлять НАБУ запрашиваемую информацию). В частности, в суде считают, что НАБУ может выпрашивать информации исключительно в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий по уголовным производствах. В то же время судья указал, что аргументированный ответ главы Нацкомиссии с обоснованием причин невозможности предоставления информации не может быть основанием для привлечения ее к ответственности.

Напомним, 6 июня Кривенко назначили главой НКРЭКУ.

Правозащитники требуют отставки руководства НАБУ и САП из-за дел против Логвинского Правозащитники направили обращение в НАБУ и САП в связи с преследованием Логвинского
Новости Украины НКРЭКУНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь