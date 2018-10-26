Детективам НАБУ не удалось привлечь к ответственности главу НКРЭКУ

Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)

Кривенко отказала НАБУ в предоставлении копий журналов комиссии

Суд закрыл административное производство в отношении Оксаны Кривенко, главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в решении, принятом следственным судьей Соломенского районного суда города Киева Сергеем Агафоновым по результатам рассмотрения материалов НАБУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Установлено, что в августе детектив Национального антикоррупциного бюро направил в Нацкомиссию запрос о предоставлении информации по расчетам прогнозируемой оптовой рыночной цены, утвержденной постановлением НКРЭКУ. Кроме того, письмом Нацбюро запрашивались копии журналов комиссии.

В ответ на запрос письмом за подписью председателя НКРЭКУ Кривенко отказано НАБУ в предоставлении запрашиваемой информации и копий документов. Она считает, что детективы НАБУ при осуществлении расследования не вправе истребовать информацию и документы в порядке, предусмотренном ст. 17 закона Украины "О НАБУ", так как должны руководствоваться исключительно нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Таким образом, изучив материалы, судья закрыл административное производство в связи с отсутствием в действиях главы НКРЭКУ состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185-13 КУоАП (отказ предоставлять НАБУ запрашиваемую информацию). В частности, в суде считают, что НАБУ может выпрашивать информации исключительно в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий по уголовным производствах. В то же время судья указал, что аргументированный ответ главы Нацкомиссии с обоснованием причин невозможности предоставления информации не может быть основанием для привлечения ее к ответственности.

Напомним, 6 июня Кривенко назначили главой НКРЭКУ.