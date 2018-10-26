Детективам НАБУ не вдалося притягнути до відповідальності главу НКРЕКП

Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)

Кривенко відмовила НАБУ в наданні копій журналів комісії

Суд закрив адміністративне провадження відносно Оксани Кривенко, голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Про це йдеться в рішенні, прийнятому слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва Сергієм Агафоновим за результатами розгляду матеріалів НАБУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Встановлено, що у серпні детектив Національного антикорупційного бюро направив в Нацкомісію запит про надання інформації щодо розрахунків прогнозованої оптової ринкової ціни, затвердженої постановою НКРЕКП. Крім того, листом Нацбюро запитували копії журналів комісії.

У відповідь на запит листом за підписом голови НКРЕКП Кривенко відмовлено НАБУ в наданні запитуваної інформації та копій документів. Вона вважає, що детективи НАБУ при здійсненні розслідування не вправі витребувати інформацію і документи у порядку, передбаченому ст. 17 закону України "Про НАБУ", так як повинні керуватися виключно нормами Кримінально-процесуального кодексу України.

Таким чином, вивчивши матеріали, суддя закрив адміністративне провадження у зв'язку з відсутністю в діях голови НКРЕКП складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-13 Купап (відмова надавати НАБУ запитувану інформацію). Зокрема, в суді вважають, що НАБУ може випрошувати інформації виключно у межах здійснення оперативно-розшукових заходів у кримінальних провадженнях. У той же час суддя вказав, що аргументовану відповідь глави Нацкомісії з обґрунтуванням причин неможливості подання інформації не може бути підставою для притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, 6 червня Кривенко призначили головою НКРЭКУ.