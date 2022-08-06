Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.08 ориентировочно составили:
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, украинские военные за 5 августа на южном направлении ликвидировали 79 российских солдат, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С".
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