Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів і десяток танків ворога. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 900 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 06.08 орієнтовно склали:
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, українські військові за 5 серпня на південному напрямку ліквідували 79 російських солдатів, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-з".
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