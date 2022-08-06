RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів і десяток танків ворога. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 900 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 06.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1802 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,
  • артилерійських систем - 955 (+5) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засоби ППО - 127 (+4) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • вертольотів - 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
  • крилаті ракети - 182 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 85 (+2).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, українські військові за 5 серпня на південному напрямку ліквідували 79 російських солдатів, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-з".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація