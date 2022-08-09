Десяток наступлений и ракетные удары. Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте

"Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. В восьми населенных пунктах пыталась работать авиация оккупанта", - рассказал он.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и ударили по населенным пунктам из минометов.

Также Гайдай отметил, что шахты Луганской области из-за принудительной мобилизации оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных РФ в 2014 году.

"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения", - добавил глава Луганской ОВА.

По его словам, шахетеров едва хватает для поддержки жизнедеятельности предприятий. Ситуация там приближается к катастрофической.