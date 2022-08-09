UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Десяток наступлений и ракетные удары. Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение минувших суток российские войска предприняли десять попыток штурма городов и сел на административной границе Луганской области. Все атаки были остановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. В восьми населенных пунктах пыталась работать авиация оккупанта", - рассказал он.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и ударили по населенным пунктам из минометов.

Также Гайдай отметил, что шахты Луганской области из-за принудительной мобилизации оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных РФ в 2014 году.

"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения", - добавил глава Луганской ОВА.

По его словам, шахетеров едва хватает для поддержки жизнедеятельности предприятий. Ситуация там приближается к катастрофической.

Напомним, по данным британской разведки, за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км. А на других участках Донбасса - россияне продвинулись не более чем на 3 км за месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонбассРоссийская Федерация