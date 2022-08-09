Десяток наступів і ракетні удари. Гайдай розповів про ситуацію на східному фронті

"Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на кордоні Луганщини та Донеччини. У восьми населених пунктах намагалася працювати авіація окупанта", - розповів він.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак і вдарили по населених пунктах з мінометів.

Також Гайдай зазначив, що шахти Луганської області через примусову мобілізацію опинилися на межі закриття. Йдеться про підприємства вугільної галузі в містах, захоплених РФ в 2014 році.

"Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже всіх, кого можна було відправити на фронт з шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення", - додав очільник Луганської ОВА.

За його словами, шахетерів ледь вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Ситуація там наближається до катастрофічної.