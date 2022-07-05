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Десятки тысяч эвакуированых и 20 погибших: дожди вызвали масштабное наводнение в Австралии

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Канберра, Вторник 05 июля 2022 07:06
Десятки тысяч эвакуированых и 20 погибших: дожди вызвали масштабное наводнение в Австралии Фото: наводнение в Австралии привело к жертвам (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в крупнейшем городе Австралии. В некоторых частях Сиднея за четыре дня выпала восьмимесячная норма осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В результате ливней десятки домов оказались под водой, тысячи домохозяйств остались без электричества. Также полиция сообщила о 20 погибших в результате стихийного бедствия.

По данным Бюро метеорологии, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс, в котором расположен Сидней, за четыре дня выпало 800 мм осадков. Ожидается, что ливни в Сиднее начнут ослабевать во вторник. Но вслед за дождями прогнозируются ураганные ветры, которые могут привести к повреждению линий электропередач.

Ранее сообщалось, что власти Сиднея издали указ об эвакуации нескольких тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.

Также мы писали, что Австралия вводит новые санкции против России. Страна вводит запрет на импорт российского золота, чтобы РФ не могла финансировать войну.

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