Десятки тысяч эвакуированых и 20 погибших: дожди вызвали масштабное наводнение в Австралии

Около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в крупнейшем городе Австралии. В некоторых частях Сиднея за четыре дня выпала восьмимесячная норма осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В результате ливней десятки домов оказались под водой, тысячи домохозяйств остались без электричества. Также полиция сообщила о 20 погибших в результате стихийного бедствия. По данным Бюро метеорологии, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс, в котором расположен Сидней, за четыре дня выпало 800 мм осадков. Ожидается, что ливни в Сиднее начнут ослабевать во вторник. Но вслед за дождями прогнозируются ураганные ветры, которые могут привести к повреждению линий электропередач.