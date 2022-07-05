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Десятки тисяч евакуйованих і 20 загиблих: дощі викликали масштабну повінь в Австралії

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Канберра, Вівторок 05 липня 2022 07:06
Десятки тисяч евакуйованих і 20 загиблих: дощі викликали масштабну повінь в Австралії Фото: повінь в Австралії призвела до жертв (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Близько 50 тисяч людей були змушені покинути свої будинки через повінь в найбільшому місті Австралії. У деяких частинах Сіднея за чотири дні випала восьмимісячна норма опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

В результаті злив десятки будинків опинилися під водою, тисячі домогосподарств залишилися без електрики. Також поліція повідомила про 20 загиблих в результаті стихійного лиха.

За даними Бюро метеорології, в деяких районах штату Новий Південний Уельс, в якому розташований Сідней, за чотири дні випало 800 мм опадів. Очікується, що зливи в Сіднеї почнуть слабшати у вівторок. Але слідом за дощами прогнозуються ураганні вітри, які можуть призвести до пошкодження ліній електропередач.

Раніше повідомлялося, що влада Сіднея видала указ про евакуацію кількох тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили кілька передмість найбільшого міста Австралії.

Також ми писали, що Австралія вводить нові санкції проти Росії. Країна вводить заборону на імпорт російського золота, щоб РФ не могла фінансувати війну.

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