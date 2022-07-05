Десятки тисяч евакуйованих і 20 загиблих: дощі викликали масштабну повінь в Австралії

Близько 50 тисяч людей були змушені покинути свої будинки через повінь в найбільшому місті Австралії. У деяких частинах Сіднея за чотири дні випала восьмимісячна норма опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

В результаті злив десятки будинків опинилися під водою, тисячі домогосподарств залишилися без електрики. Також поліція повідомила про 20 загиблих в результаті стихійного лиха. За даними Бюро метеорології, в деяких районах штату Новий Південний Уельс, в якому розташований Сідней, за чотири дні випало 800 мм опадів. Очікується, що зливи в Сіднеї почнуть слабшати у вівторок. Але слідом за дощами прогнозуються ураганні вітри, які можуть призвести до пошкодження ліній електропередач.