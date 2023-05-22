Десятки тисяч жителів Молдови вийшли на проєвропейський мітинг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Близько 75 000 людей вийшли на акцію підтримки вступу Молдови до Європейського союзу. Президентка Майя Санду заявила, що її країна більше не хоче бути на околиці Європи та пообіцяла, що держава стане членом ЄС до 2030 року.

Молдова минулого року подала заявку на вступ до ЄС і в червні 2022 року стала країною-кандидатом разом з Україною. А вже 19 квітня 2023 надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу.