Десятки снарядов и мин: в Луганской области выявили схрон боевиков

Подземный тайник боевики оборудовали в 2014 году на территории Щастинского района, в 5 километрах от линии разграничения. При осмотре схрона были обнаружены:

более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

5 противотанковых мин ТМ-62;

10 гранат Ф-1 и РГД;

одна дымовая шашка.

Общий вес обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составлял около 40 килограммов. По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали для обстрела позиций украинских военных и совершения диверсий на энергетических и водопитающих объектах.

"Продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", - отметили в ООС.

Фото: в Луганской области обнаружили схрон боевиков с минами и снарядами (facebook.com/pressjfo.news)