Десятки снарядів і мін: у Луганській області виявили схрон бойовиків

Підземну схованку бойовики обладнали у 2014 році на території Щастинського району, за 5 кілометрів від лінії розмежування. При огляді схрону були виявлені:

понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм;

5 протитанкових мін ТМ-62;

10 гранат Ф-1 і РГД;

одна димова шашка.

Загальна вага виявлених боєприпасів у тротиловому еквіваленті становила близько 40 кілограмів. За попередніми даними, сховище бойовики обладнали для обстрілу позицій українських військових і здійснення диверсій на енергетичних і водопоживних об'єктах.

"Тривають оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України", - зазначили в ООС.

Фото: у Луганській області виявили схрон бойовиків з мінами і снарядами (facebook.com/pressjfo.news)