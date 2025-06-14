Десятки ракет і постраждалі: деталі третьої хвилі удару Ірану по Ізраїлю
Іран провів третю хвилю атаки на Ізраїль. Уже відомо, що іранські війська задіяли десятки ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Telegram, The Times of Israel, і національну медичну службу Ізраїлю MDA в соцмережі X.
Як проходила атака
"За останню годину з Ірану в бік держави Ізраїль було випущено кілька десятків ракет", - розповіли в Армії оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ уточнив, що деякі з ракет були перехоплені.
Водночас пошуково-рятувальні служби працюють у низці місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння ракет.
Що відомо про постраждалих
The Times of Israel пише, що станом на зараз є неофіційна інформація: п'ятеро людей дістали поранення, зокрема одна - легкі.
Медичний центр "Іхілов" пише, що сімох поранених доправили до лікарень. У більшості пацієнтів травми легкого ступеня тяжкості, в одного - середнього.
Водночас у районі Тель-Авіва осколками ракети було пошкоджено мобільну реанімаційну машину ізраїльської національної медичної служби MDA.
"Два члени екіпажу, які були в захисній екіпіровці, отримали легкі поранення від осколків скла. Їм було надано допомогу на місці", - ідеться в повідомленні MDA.
Фото: ракета Ірану пошкодила мобільну реанімаційну машину (x.com/Mdais)
Удар по Ізраїлю
Нагадаємо, Іран 13 червня ввечері запустив по Ізраїлю менше сотні балістичних ракет у дві хвилі. Унаслідок цього удару були руйнування, 34 людини постраждали.
При цьому вже 14 червня вночі почалася третя хвиля атак. У низці міст Ізраїлю оголосили тривогу.
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