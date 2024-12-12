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Десятки поранених та загиблий. Стали відомі наслідки удару по аеродрому в Таганрозі

Фото: стали відомі наслідки удару по аеродрому в Таганрозі (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Після удару по аеродрому в Таганрозі десятки окупантів були поранені. Ще одного росіянина було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

"Ще 15 російських військовослужбовців поранені внаслідок вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ», - ідеться в повідомленні. 

Таким чином, за даними загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки 11 грудня на Таганрог - 41 особа, ще один військовий загинув.

Удар по аеродрому в Таганрозі

У місті Таганрог Ростовської області (РФ) прогриміли вибухи в ніч на 11 грудня. У районі населеного пункту ведеться робота ППО через повітряну атаку.

Уже пізніше в Міноборони РФ поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі. Там заявили про поранених серед російських військовослужбовців і звинуватили в атаці Україну. Точну кількість постраждалих тоді в РФ не назвали.

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