Десятки поранених та загиблий. Стали відомі наслідки удару по аеродрому в Таганрозі

"Ще 15 російських військовослужбовців поранені внаслідок вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ», - ідеться в повідомленні.

Таким чином, за даними загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки 11 грудня на Таганрог - 41 особа, ще один військовий загинув.