Десятки поранених та загиблий. Стали відомі наслідки удару по аеродрому в Таганрозі

Після удару по аеродрому в Таганрозі десятки окупантів були поранені. Ще одного росіянина було ліквідовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
"Ще 15 російських військовослужбовців поранені внаслідок вчорашньої атаки на військову частину в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ», - ідеться в повідомленні.
Таким чином, за даними загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки 11 грудня на Таганрог - 41 особа, ще один військовий загинув.
У місті Таганрог Ростовської області (РФ) прогриміли вибухи в ніч на 11 грудня. У районі населеного пункту ведеться робота ППО через повітряну атаку.
Уже пізніше в Міноборони РФ поскаржилися на удар по аеродрому в Таганрозі. Там заявили про поранених серед російських військовослужбовців і звинуватили в атаці Україну. Точну кількість постраждалих тоді в РФ не назвали.
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