Десятки раненых и погибший. Стали известны последствия удара по аэродрому в Таганроге

"Еще 15 российских военнослужащих ранены в результате вчерашней атаки на воинскую часть в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й АвБ", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря на Таганрог - 41 человек, еще один военный погиб.