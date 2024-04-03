Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 444 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували понад 700 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Втрати противника станом на 3 квітня 2024 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.
Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.
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