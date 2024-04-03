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Десятки одиниць техніки та 700 окупантів: оновлені втрати Росії у війні

Фото: ЗСУ знищили ще 700 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 444 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували понад 700 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Втрати противника станом на 3 квітня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 444370 (+710) осіб,
  • танків - 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 13368 (+18) од,
  • артилерійських систем - 11142 (+30) од,
  • РСЗВ - 1025 (+2) од,
  • засоби ППО - 745 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8796 (+17),
  • крилаті ракети - 2059 (+1),
  • кораблі/катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14813 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 1838 (+6).

 

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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