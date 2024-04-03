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Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне

Фото: ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 444 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали более 700 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Потери противника по состоянию на 3 апреля 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 444370 (+710) человек,
  • танков - 7009 (+11) ед.
  • боевых бронированных машин - 13368 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 11142 (+30) ед,
  • РСЗО - 1025 (+2) ед,
  • средства ПВО - 745 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17),
  • крылатые ракеты - 2059 (+1),
  • корабли/катера - 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14813 (+30) ед,
  • специальная техника - 1838 (+6).

 

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

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