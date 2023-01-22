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Десятки одиниць техніки та 600 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: РФ втратила вже понад 120 тисяч своїх військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 3145 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6268 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2144 (+9) од,
  • РСЗВ - 445 (+2) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+0) од,
  • гелікоптерів - 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1892 (+1),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4932 (+14) од,
  • спеціальної техніки - 193 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та тричі вдарила по позиціях ППО ворога. Крім того, захисники відбили атаки окупантів поблизу 8 населених пунктів.

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