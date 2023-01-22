Десятки одиниць техніки та 600 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували ще 600 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та тричі вдарила по позиціях ППО ворога. Крім того, захисники відбили атаки окупантів поблизу 8 населених пунктів.
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