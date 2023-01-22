RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Десятки единиц техники и 600 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: РФ потеряла уже более 120 тысяч своих военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 120 760 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 3145 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6268 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 2144 (+9) ед,
  • РСЗО - 445 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1892 (+1),
  • крылатых ракет - 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
  • специальной техники - 193 (+0).

Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и трижды ударила по позициям ПВО врага. Кроме того, защитники отбили атаки оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияГенштаб ВСУ