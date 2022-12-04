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ЗСУ близько. Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонської області

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Херсон, Неділя 04 грудня 2022 09:52
ЗСУ близько. Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонської області Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти, які втекти з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області, розуміють, що поразка неминуча. Проте ворог продовжує тероризувати мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначає, що окупанти посилюють "поліцейський" тиск на лівому березі Дніпра. Російські війська проводять обшуки та перевірки серед місцевого населення. Окупанти намагаються виявити патріотів.

"Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю", - сказала Гуменюк.

Речниця підкреслила, що окупований лівий берег Херсонської області теж буде звільнений. За її словами, українці розуміють, що ЗСУ близько.

"Місцеві розуміють, що до лівого берега досить близько", - додала вона.

Нагадаємо, українські військові минулої доби відбили 17 атак росіян у Луганській та Донецькій областях.

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