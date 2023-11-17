Десятки мільйонів збитків. СБУ викрила службовців заводу, який належав олігарху РФ

Що сталось

Згідно з даними слідства, протягом 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завдала нашій країні збитків на більше ніж 43 млн гривень. Організатори "схеми" поетапно перевели суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території Росії.

Для масування "транзакцій" підозрювані оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями вищезаданого олігарха.

Фото: СБУ викрила службовців заводу, який належав олігарху РФ (ssu.gov.ua)

"Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз", - пояснює СБУ.

Що загрожує

Фінансовому директору й головному бухгалтеру підприємства було повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 - ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 - службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - пише СБУ.