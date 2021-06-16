Десятки миллионов убытков. СБУ разоблачила схему на "гуманитарке"

По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему жители Харьковской и Ровенской областей.

Для создания видимости международной гуманитарной помощи злоумышленники зарегистрировали в странах Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько благотворительных организаций-получателей.

При ввозе товара из-за границы правонарушители открывали опломбированы таможенниками грузовика, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства.

После чего заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт.

Правоохранители провели 20 одновременных обысков в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела. Вследствие чего было изъято:

более 30 тонн товаров, не расторможенных в установленном порядке;

оригиналы таможенных документов;

печати благотворительных организаций и иностранных компаний;

оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ проводит обыски по местам преступления (ssu.gov.ua)