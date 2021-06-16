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Десятки миллионов убытков. СБУ разоблачила схему на "гуманитарке"

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от налогов и таможенных платежей в госбюджет. Злоумышленники импортировали брендовые вещи под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему жители Харьковской и Ровенской областей.

Для создания видимости международной гуманитарной помощи злоумышленники зарегистрировали в странах Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько благотворительных организаций-получателей.

При ввозе товара из-за границы правонарушители открывали опломбированы таможенниками грузовика, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные средства.

После чего заполняли фуры хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт.

Правоохранители провели 20 одновременных обысков в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела. Вследствие чего было изъято:

  • более 30 тонн товаров, не расторможенных в установленном порядке;
  • оригиналы таможенных документов;
  • печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
  • оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ проводит обыски по местам преступления (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции за причастность к контрабанде.

Тогда в санкционный список попали 12 человек. Имена которых позже объявил секретарь СНБО.

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