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Десятки миллионов. В АРМА передали технику российского предприятия

Фото: в АРМА передали технику российского предприятия (арма gp gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуратура передала в АРМА технику и транспортные средства российского предприятия более чем на 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подольская окружная прокуратура города Киева передала в управление АРМА 18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей, изъятых у предприятия-резидента РФ в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По месту расположения предприятия проведены обыски, в ходе которых изъято 11 грузовиков марки "MAN", 5 тягачей, 2 фуры и 12 легковых автомобилей на общую сумму более 30 млн. гривен.

В прокуратуре заявили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам присвоения средств в особо крупных размерах, а также финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 191, ч. 191). 3 ст.110-2 УК Украины).

Как сообщалось, в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 млн гривен. Речь идет, в частности, и об одном из крупнейших ТРЦ в Киеве.

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