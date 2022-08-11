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Десятки мільйонів. В АРМА передали техніку російського підприємства

Фото: в АРМА передали техніку російського підприємства (арма gp gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Прокуратура передала в АРМА техніку та транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента РФ в межах досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За місцем розташування підприємства проведено обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки "MAN", 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн гривень.

В прокуратурі заявили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Як повідомлялось, в управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Мова йде, Зокрема, й про один із найбільших ТРЦ в Києві.

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