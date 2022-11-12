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Десятки машин, ППО, артсистеми. Арестович розповів про трофеї ЗСУ під Херсоном

Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові при звільненні Херсонської області отримали десятки одиниць російської техніки у якості трофеїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Щодо трофеїв, п'ять великих складів уже знайшли. Захоплено понад 50 вантажних машин, вертоліт, п'ять одиниць ППО, понад десять артилерійських систем і дуже багато стрілецької зброї, мін, гранатометів та боєприпасів", - зазначив Арестович.

За його словами, озвучені ним трофеї – це дані на ранок 12 листопада. Ймовірно, список захопленої кинутої російської техніки до кінця дня значно розширився.

Раніше ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

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Херсонська областьОлексій АрестовичтрофеїВторгнення Росії до України