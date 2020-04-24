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Десятки гранатометов и сотни боеприпасов: в Донецкой области обнаружили тайник с оружием

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 13:26
Десятки гранатометов и сотни боеприпасов: в Донецкой области обнаружили тайник с оружием
Фото: обнаруженный арсенал оружия и боеприпасов (ssu.gov.ua)

Оружие хранилось в зданиях заброшенного детского лагеря

На территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили схрон арсенала оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оружие хранилось в зданиях бывшего детского оздоровительного лагеря рядом с поселком Ольгинка Волновахского района Донецкой области.

"Из схрона правоохранители изъяли 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 крупнокалиберных снарядов, 28 мин калибра 82 мм, 33 гранатомета РПГ и 38 гранат РГД-5 и Ф-1. Также обнаружено 2 автомата Калашникова и снайперскую винтовку СВД, более 400 боеприпасов к ручному противотанковому и подствольному гранатометам и более 14 000 патронов различного калибра", - сообщили в СБУ.

Фото: обнаруженный арсенал оружия и боеприпасов (ssu.gov.ua)

В спецслужбе сообщили, что тайник с оружием обустроили четверо местных жителей. Согласно оперативной информации, злоумышленники планировали вывезти оружие и боеприпасы из района проведения ООС.

По факту инцидента открыли уголовное дело, правоохранители разыскивают вероятных виновников правонарушения.

Напомним, ранее схрон с боеприпасами и средствами поражения армейского образца обнаружили в Херсонской области. Также сообщалось о выявлении тайника с боеприпасами в Донецкой области. Схрон находился в нежилом здании в Марьинке.

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