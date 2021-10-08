Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Тунисе

Вблизи столицы Туниса столкнулись два поезда. По меньшей мере пострадали 33 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaique FM.
Один из составов врезался в четверг вечером в стоявший на станции Мегрен пассажирский поезд дальнего следования.
"По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 33 пассажира. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы для оказания первой помощи", - говорится в сообщении.
Специальная комиссия уже приступила к расследованию случившегося для "выяснения обстоятельств и причин аварии, а также определения ответственных за произошедшее лиц".