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Десятки людей постраждали при зіткненні двох поїздів у Тунісі

Автор: Артур Родивилов

Поблизу столиці Тунісу зіткнулися два потяги. Щонайменше постраждали 33 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosaique FM.

Один зі складів врізався в четвер увечері в пасажирський поїзд далекого прямування, що стояв на станції Мегрен.

"За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 33 пасажири. Всі постраждалі були негайно доставлені в лікарні для надання першої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Спеціальна комісія вже приступила до розслідування того, що сталося для "з'ясування обставин і причин аварії, а також визначення відповідальних за подію осіб".

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Тунис