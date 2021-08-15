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Десятки человек погибли при взрыве танкера в Ливане

Автор: Артур Родивилов

Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в провинции Аккар на севере Ливана. Официально госпитализированы восемь пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ливанский Красный Крест в Twitter.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ сообщает, что пострадали до 100 человек. Информации о причине взрыва нет.

"Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали", - говорится в сообщении Красного Креста.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста.

Напомним, днем 10 августа на пришвартованном в сирийском порту Латакия танкере произошел взрыв. Сообщалось о значительных повреждениях гавани и пострадавших.

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