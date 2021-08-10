В сирийском порту Латакия взорвался танкер: есть пострадавшие

Днем 10 августа на пришвартованном в сирийском порту Латакия танкере произошел взрыв. Сообщается о значительных повреждениях гавани и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SOHR .

Источники издания сообщили о взрыве на танкере, пришвартованном в порту Латакия. В результате происшествия пострадали люди. Однако их число и состояние не называются.

В результате взрыва гавани нанесен значительный материальный ущерб. Причины взрыва пока не известны.

По данным компании EOS Risk Group, оказывающей услуги в сфере безопасности, возникшей после взрыва на танкере пожар уже потушен. В результате происшествия пострадали два человека.