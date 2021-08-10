В сирийском порту Латакия взорвался танкер: есть пострадавшие
Днем 10 августа на пришвартованном в сирийском порту Латакия танкере произошел взрыв. Сообщается о значительных повреждениях гавани и пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SOHR.
Источники издания сообщили о взрыве на танкере, пришвартованном в порту Латакия. В результате происшествия пострадали люди. Однако их число и состояние не называются.
В результате взрыва гавани нанесен значительный материальный ущерб. Причины взрыва пока не известны.
По данным компании EOS Risk Group, оказывающей услуги в сфере безопасности, возникшей после взрыва на танкере пожар уже потушен. В результате происшествия пострадали два человека.
#BREAKING Blast reportedly hits tanker off Syria's Port of Latakia ht#BreakingNews #Syria #Iran #Israel #Usa #UK #SaudiArabia pic.twitter.com/SsSKUamNvh— International Leaks (@Internl_Leaks) August 10, 2021