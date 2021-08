Десятки людей загинули під час вибуху танкера в Лівані

Телеканал Al Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що постраждали до 100 осіб. Інформації про причину вибуху немає.

"Наші команди транспортували 20 тіл і більш як сім постраждалих під час вибуху танкера в Аккарі в місцеві госпіталі", - йдеться в повідомленні Червоного Хреста.

На місці події працюють 22 команди Червоного Хреста.

A Carnage in #Akkar, north #Lebanon where an oil tanker exploded causing injuries among civilians and army personnel. Reports via social media suggesting there are casualties pic.twitter.com/lXgXUPNlYm