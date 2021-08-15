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Десятки людей загинули під час вибуху танкера в Лівані

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Аккара, Неділя 15 серпня 2021 04:51
Десятки людей загинули під час вибуху танкера в Лівані Фото: у Лівії вибухнув танкер (twitter.com/syriahr)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 20 людей загинули під час вибуху танкера в провінції Аккар на півночі Лівану. Офіційно госпіталізовано вісім постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ліванський Червоний Хрест в Twitter.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що постраждали до 100 осіб. Інформації про причину вибуху немає.

"Наші команди транспортували 20 тіл і більш як сім постраждалих під час вибуху танкера в Аккарі в місцеві госпіталі", - йдеться в повідомленні Червоного Хреста.

На місці події працюють 22 команди Червоного Хреста.

Нагадаємо, вдень 10 серпня на пришвартованому в сирійському порту Латакія танкері стався вибух. Повідомлялося про значні пошкодження гавані та постраждалих.

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