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Десятки человек погибли в результате оползня в эквадорском Кито

Автор: Артур Родивилов

Число погибших в результате оползня в столице Эквадора Кито достигло 22 человек. Десятки пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что 47 человек получили ранения, из них двое - в критическом состоянии. Есть сообщения о 20 пропавших без вести.

Власть не исключает возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и приступила к расчистке улиц в городе. Спасательные бригады продолжают обыскивать дома и улицы, покрытые грязью.

Проливные дожди вечером 31 января вызвали скопление воды в ущелье у рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Коммуна. В результате на жилые дома упали грязь и камни, что повлияло на электроснабжение.

Дожди в Кито были эквивалентны 75 литрам на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

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Эквадор