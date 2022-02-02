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Десятки осіб загинули унаслідок зсуву в еквадорському Кіто

Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих унаслідок зсуву в столиці Еквадору Кіто досягла 22 осіб. Десятки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначається, що 47 осіб отримали поранення, з них двоє - в критичному стані. Є повідомлення про 20 зниклих безвісти.

Влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія створила притулки для постраждалих сімей і приступила до розчищення вулиць у місті. Рятувальні бригади продовжують обшукувати будинки та вулиці, вкриті брудом.

Проливні дощі ввечері 31 січня викликали скупчення води в ущелині біля робочих кварталів Ла-Гаска і Ла-Комуна. Унаслідок на житлові будинки впали бруд і каміння, що вплинуло на електропостачання.

Дощі в Кіто були еквівалентні 75 літрам на квадратний метр, що є найвищим показником майже за два десятиліття.

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Эквадор