Десятки будинків у Херсоні залишились без опалення: що відомо

В Шуменському мікрорайоні Херсона 4 березня сталася аварійна ситуація з опаленням. Його не будуть подавати декілька днів.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У зв’язку із аварійною ситуацією, що сталася на ділянці магістрального трубопроводу на просп. Будівельників, відсьогодні, 4 березня 2024 року, планується відключення опалення", - розповів він.
Планується, що відновлювати опалення будуть до 7 березня.
"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначив Мрочко.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі 22 лютого. Без опалення та гарячої води залишилося близько 220 житлових будинків.
Крім того, система опалення у Житомирі перейшла у режим економії 27 лютого. Це пов'язано із потеплінням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.