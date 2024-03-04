Десятки будинків у Херсоні залишились без опалення: що відомо

"У зв’язку із аварійною ситуацією, що сталася на ділянці магістрального трубопроводу на просп. Будівельників, відсьогодні, 4 березня 2024 року, планується відключення опалення", - розповів він.

Де не буде опалення?

просп. Будівельників, 1/62, 14, 16, 26, 27а, 3, 4, 6, 7, 8;

вул. Робоча, 201, 201а, 203, 203а, 207, 209, 211, 201;

просп. Святих Кирила та Мефодія (Димитрова), 28;

вул. Івана Богуна (Ілліча), 56, 58, 58а, 64, 64а, 66а, 68.

Планується, що відновлювати опалення будуть до 7 березня.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначив Мрочко.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі 22 лютого. Без опалення та гарячої води залишилося близько 220 житлових будинків.

Крім того, система опалення у Житомирі перейшла у режим економії 27 лютого. Це пов'язано із потеплінням.