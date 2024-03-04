Десятки домов в Херсоне остались без отопления: что известно

В Шуменском микрорайоне Херсона 4 марта произошла аварийная ситуация с отоплением. Его не будут подавать несколько дней.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на участке магистрального трубопровода на просп. Строителей, с сегодняшнего дня, 4 марта 2024 года, планируется отключение отопления", - рассказал он.
Планируется, что возобновлять отопление будут до 7 марта.
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметил Мрочко.
Напомним, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошла авария на теплосети 22 февраля. Без отопления и горячей воды осталось около 220 жилых домов.
Кроме того, система отопления в Житомире перешла в режим экономии 27 февраля. Это связано с потеплением.
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