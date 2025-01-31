Десятки боїв, більшість в районі Покровська. Нове зведення від Генштабу

З початку доби 31 січня на фронті в Україні вже відбулись десятки боїв. Майже половина з них - в районі Покровська Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Покровський напрямок

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 38 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій.

Це відбувалось в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 33 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов на позиції українських підрозділів у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед на позиції ЗСУ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти тричі штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, де Сили оборони відбили три ворожі атаки.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне на Новопавлівському напрямку. За сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Гуляйпільському напрямку тривають дві ворожі атаки в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку.

В Курській області українські воїни відбили шість наступальних дій загарбників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.