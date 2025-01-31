Ворог активізував штурми. Військові розповіли про ситуацію у Часовому Яру та Торецьку

Російська армія посилено штурмує позиції українських військових на Краматорському та Торецькому напрямках. Ситуація там напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хертиця".

Як розповіли військові, на Краматорському та Торецькому напрямках противник за підтримки артилерії та дронів продовжує штурмувати позиції Сил оборони. Важкі бої тривали в Часовому Яру та Торецьку.

По укріпленнях в Часовому Яру було здійснено майже 220 артобстрілів.

Також атаки ворога були спрямовані на наші укріплення неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Предтечиного та Кримського. В районі Щербинівки противник застосовував два БТР, які разом з десантом були знищені нашою артилерією.

Ситуація на інших фронтах

На Куп’янському напрямку - противник штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки, а на Лиманському напрямку – ворог атакував в районах Копанок, Ямполівки, Зеленої Долини та Тернів. Втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку за підтримки бронетехніки ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. В результаті вогневого впливу знищено та пошкоджено десять ББМ окупантів. Залишки ворожого десанту були знищені при спробі повернутися у вихідний район.

Найгарячіший на усій лінії бойового зіткнення - Покровський напрямок. Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли, Янтарне. Сили оборони наносять ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку противник атакував в районі Костянтинополя: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Нагадаємо, за даними Генштабу минулої доби на фронті відбулось 150 бойових зіткнень. Майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Також з початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 837 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "мінуснули" ще 1670 російських терористів.