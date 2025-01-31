Десятки боев, большинство в районе Покровска. Новая сводка от Генштаба
С начала суток 31 января на фронте в Украине уже состоялись десятки боев. Почти половина из них - в районе Покровска Донецкой области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений", - говорится в сводке.
Покровское направление
С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 38 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
Это происходило в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.
Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 33 атаки противника. Потери врага уточняются.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник один раз шел на позиции украинских подразделений в районе Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодязов. Два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Краматорском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, где Силы обороны отбили три вражеские атаки.
Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное на Новопавловском направлении. За сегодняшний день отражено четыре атаки оккупационной армии.
На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.
На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку.
В Курской области украинские воины отбили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, осуществил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на фронте на утро
Как сообщалось ранее, РФ усиленно штурмует позиции украинских военных на Краматорском и Торецком направлениях.
В частности, тяжелые бои продолжались в Часовом Яру и Торецке. По укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 220 артобстрелов.
Напомним, что 30 января на фронте состоялось 150 боевых столкновений. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.
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