Десятки артсистем та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 арсистем та 40 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила 4 артилерійських засоби противника.
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